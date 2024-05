Den omstridte agentloven i Georgia er dårlig nytt for georgiere som ønsker EU-medlemskap. Publisert: 15. mai 2024 kl. 21:07 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Voldsomme protester har pågått i ukevis, men tirsdag stemte nasjonalforsamlingen i Georgia gjennom den omstridte «Russland»-loven. Loven, presset gjennom av et russiskvennlig parti, er et steg i feil retning for republikken som ønsker EU-medlemskap.

Loven, også kalt «den russiske agentloven», innebærer at ikke-statlige organisasjoner og medier som får mer enn 20 prosent av sitt budsjett fra utenlandske kilder, må registrere seg som «utenlandske agenter». I Vladimir Putins Russland er det tilsvarende lover. De brukes til å slå ned på regimekritikere og meningsmotstandere. Det er nettopp det russiskvennlige partiet Georgisk Drøm som har trumfet gjennom loven i parlamentet etter flere runder. Regjeringspartiet lovte å dra Georgia videre mot Europa og EU-medlemskap. Nå vender de seg i stedet mot Moskva og Kreml.

Etter voldsomme protester i fjor vår la Georgisk Drøm loven på is, og georgiere ble sjokkerte da partiet på nytt lanserte lovforslaget i april. Da loven ble behandlet siste gang denne uka, oppsto det slagsmål i nasjonalforsamlingen. Demonstranter har protestert foran parlamentsbygningen i hovedstaden Tbilisi i ukevis. De frykter, med god grunn, at loven skal føre landet i en mer antidemokratisk retning uten frie medier. Kaoset som nå ha oppstått kan i verste fall fortsette inn i en voldsspiral, og uroen kan forverre den spente situasjonen i Sør-Kaukasus.

Innføringen av loven er åpenbart en del av Russlands plan for Georgia. Russland har i lengre tid lagt sterkt press på republikken, de ønsker ikke at de skal integrere seg vestover, med EU og Nato. Da Russland gikk til krig mot Ukraina, fryktet folk at Georgia også skal bli offer for russisk militær aggresjon. I 2008 kjempet landet en krig mot Russland. I likhet med Ukraina er deler av territoriet deres okkupert. Ukrainernes protester vant fram for ti år siden da myndighetene ville knytte landet tettere til Russland. I Belarus evnet derimot regimet å knuse folks motstand. Håpet er at det georgiske sivilsamfunnet er solid nok til å lose landet på rett vei. Norge og EU må tydelig støtte demokratikampen.