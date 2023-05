Vi står foran den viktige beslutningen om hvilken løsning Trondheim ønsker for et nytt kunst- og designmuseum. Har vurderinga vært grundig nok? Noe skurrer for meg.

Publisert: 29. mai 2023 kl. 07:36 Du leser nå en kronikk. Den uttrykker innsenderens mening.