Publisert: 12. desember 2023 kl. 13:46 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Vi mener at ungdom som bor langt fra skolen må bruke altfor mye tid på å reise til og fra skolen. Det kan man gjøre noe med.

Vi er blant elevene som opplever dette hver dag. Flere ganger i uka ankommer vi skolen over en time før første skoletime starter. Dette mener vi er urettferdig. Vi mener derfor at et geografisk avgrenset førerkort hadde vært en god løsning. Det hadde spart ungdom som bor langt unna skolen flere titalls timer.

Mange elever i alderen 16 til 18 bor i områder der tilgang til offentlig transport er begrenset til bare en avgang til og fra skolen per dag. I vårt tilfelle går det en buss til skolen kl. 07:00 og en fra skolen 15:30. Uavhengig av når skoledagen vår starter og slutter.

I mange tilfeller slutter skoledagen en eller to timer før bussen kjører hjem. Det samme skjer på morgenen. Skoledagen starter ofte kl. 08:30 eller 09:00, men vi er alltid framme med bussen til samme tid: 07:20.

I gjennomsnitt bruker vi over en time per dag på bussventing. I løpet av et helt skoleår blir det åtte hele dager. Åtte dager med bare venting.

Et geografisk avgrenset førerkort for ungdom mellom 16 og 18 år hadde vært et bra alternativ når ventetidene mellom busstur og skole blir forferdelig lange.

I land som Canada og USA kan man ta lappen når man er 16 år. Hvis vi hadde gitt norske ungdommer samme mulighet for å komme seg til skolen, hadde mye tid blitt spart og ikke bare blitt bortkastet.

Det har skjedd flere ganger at bussen er full etter skoletid. Se for deg at du har ventet over en time etter skoleslutt på bussen, da du endelig kan ta bussen hjem, er den full. Hva skal du gjøre da? Ingen å sitte på med, bussen var eneste mulighet. Du må kanskje gå hjem, og enda en time eller to er bortkastet fordi din eneste mulighet for å komme deg hjem har dratt fra deg.

Den følelsen unner vi ingen. Hvorfor skal vi sitte og se på at dette skjer, uten å gjøre noe med det?

Uansett hva som skjer med denne saken vil det ikke hjelpe oss. Men de som kommer etter oss kommer til å føle på akkurat den samme urettferdigheten.

Det er langt fra første gangen problemet har blitt tatt opp. Jevnt og trutt har det dukket opp i media og nyhetene, likevel skjer det ikke noe. Hjelp oss å gjøre en forskjell for de kommende generasjonene.

