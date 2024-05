Publisert: 18. mai 2024 kl. 16:47 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Jeg har ingen tro på noen norsk «tradwife»-bølge.

«Hvorfor vil noen tilbake til en tid hvor kvinner var redusert til fødemaskiner ved steikeovnen, uten økonomisk selvstendighet og null opptjente pensjonspoeng?» spør Adresseavisens Maria Can i kommentaren «Damer som drømmer om Barbie og hjemmekos» hvor hun påstår at det amerikanske fenomenet «tradwife» har kommet til Norge. Det norske eksempelet er én foreløpig barnløs kvinne som har sagt til VG at hun sparer inntekt nå for å kunne ta det med ro i småbarnstida.

Kommentaren slutter seg til en lang rekke av innlegg som er med på å sosialt sanksjonere ønsket om en roligere småbarnstid, og bidrar til å forme holdninger om at dette er reaksjonært, antifeministisk og bekymringsverdig å redusere arbeidstiden mens barna er små.

For et år siden skrev Dagsavisens Synnøve Vereide Trampe en lignende kommentar med tittelen «Drømmen om å bli en ‘tradwife’», hvor hun skrev at hjemmeværende småbarnsmødre vender ryggen til velferdsstaten og at det bryter med samfunnspakten vår.

Tved to anledninger på kort tid har Ørjan Greiff Johnsen skrevet debattinnlegg i Adresseavisen og Nettavisen og anklagd småbarnsforeldre for å «dyrke lidelsen» og mente vi måtte «være fornøyd», mens Adressas Trygve Lundemo i 2022 påsto at småbarnsmødre «dyrker morsrollen for alt det er verdt» på grunn av et tilsynelatende økt uttak av ulønnet permisjon. Sistnevnte spurte om husmorrollen var i ferd med å bli et ideal igjen.

Det kan se ut som at Can har fortsatt der Lundemo slapp, og nå forsøker å besvare samme spørsmål. Både Lundemo og Can påpekte implikasjonene for pensjon, men Can tar den et hakk lenger – hun er bekymret. «Kanskje hun burde gjort mer research?» spør hun.

Her er det imidlertid kanskje Can som burde gjort mer research. Småbarnsforeldre uten inntekt eller med inntekt under 4,5 G i perioden frem til barnet fyller seks år, får pensjonsopptjening tilsvarende en inntekt på 533 790 i form av velferdsgodet omsorgsopptjening frem til barnet fyller seks år. Dette er et flott gode til alle som vurderer å gi de aller minste en litt roligere hverdag i årene etter fødselspermisjonen er over. Med dette anerkjenner vi som samfunn at noen kan ha behov for å redusere det første skiftet delvis eller helt i noen år.

Det er samtidig helt riktig som Maria Can skriver, at det ikke er et alternativ for alle å redusere arbeidstiden, all den tid renta er høy og utgiftene er mange. For andre er det kanskje ikke noe å vurdere fordi de vil raskt tilbake i fulltidsjobb, er opptatt av karriere eller har samfunnskritiske oppgaver. Men det er neppe lurt å avfeie konturene av en norsk tradwife-bevegelse som å «lenke seg til kjøkkenbenken (igjen)».

I stedet tror jeg vi de siste årene har sett en bølge av forsøk på å normalisere valget om en roligere småbarnstid nettopp som en reaksjon på slike holdninger og sosiale sanksjoner i form av overdrivelse, offentlig bekymring og forsøk på å skambelegge visse valg.

Den radikale Tradwives-bevegelsen slår neppe rot i Norge om vi slutter å omtale det å ha mindre skattbar inntekt i småbarnstida som bekymringsverdig, reaksjonær kjøkkenbenkfilosofi. I stedet burde storsamfunnet møte foreldre som ønsker noen roligere år, med forståelse og aksept. Gjennom økt romslighet og takknemlighet for omsorgspensjon tror jeg vi avverger noen stor norsk trassige-bevegelse.

