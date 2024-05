Kevin Costners forsøk på å gjøre den amerikanske westernfilmen stor igjen, ligner en middels tv-serie. Publisert: 20. mai 2024 kl. 17:19 Du leser nå en kommentarartikkel. Den uttrykker skribentens mening.

Terje Eidsvåg er i Cannes og følger festivalen for Adressa

Mandag morgen ble den nesten tre timer lange westernfilmen til Kevin Costner, «Horizon: An American Saga Chapter 1» vist for pressen i Cannes. Etter sluttscenen, som virker som en massiv trailer for neste kapittel, var det spredt, vantro latter i salen.

Noen foran meg ropte «Oh my God!». Det var ikke ment som et kompliment. Filmen vises utenfor konkurranse. Det er nok best, for der ville den stått i fare for å bli buet ut.

De første anmeldelse av filmen er lunkne eller negative. Forståelig nok. Pene bilder og velkjente western-element til tross. Jeg kan aldri se for meg at denne filmen og serien klarer å gjøre noe av det samme som Costners store gjennombrudd som regissør, westernfilmen «Danser med ulver» fra 1990 som fikk sju oscarpriser.

Kevin Costner på rød løper før verdenspremieren på hans nye westernfilm i Cannes. Foto: Yara Nardi / Reuters

69-årige Costner holder seg godt, og har virkelig skrudd på sjarmen i Cannes. Han er nemlig på pengejakt på festivalen, etter at de amerikanske filmstudioene har vært kjølige til hans idé om en storslått westernsaga i fire deler på kino.

Under filmfestivalen ligger det luksusbåter for milliarder på havna i Cannes. – Jeg har banket på hos alle, fleiper Costner i møte med pressen. Han har satset over 200 millioner kroner av egne penger for å lage denne filmen. Han har satt noen av sine fire hus som sikkerhet for å fullføre den neste. De to siste mangler han finansiering til. Nå håper han rike europeiske etterkommere av de som utvandret til Amerika på 1800-tallet kan bidra til å finansiere hans filmvisjon om denne epoken.

Sienna Miller spiller en av nybyggerne som får et tøft møte med det nye landet. Foto: Horizon

Som skuespiller i moderne western har Costner fått et solid comeback i tv-serien «Yellowstone». Selv om det er et samlebåndsprodukt, vises det at manusforfatter Taylor Sheridan er en av de dyktigste i USA for tida. Costner er ikke like god, vises det. – Jeg skrev det beste manuset jeg klarte, sier han og forteller at han har hatt denne historien og mannen han spiller i hodet siden 1988.

«Horizon» er en episk western, med flere historier, om nybyggere, indianerjegere og lykkejegere i Det ville vesten. Handlingen starter i 1859, og første del har mange fellestrekk med før-serien til «Yellowstone», kalt «1883». Mens det er en god og veldig amerikansk tv-serie, virker «Horizon» selv på sitt beste som en helt middels tv-serie.

Det er sympatisk at Costner brenner for kinomagi og lang storfilm som viser amerikansk historie. Problemet med «Horizon» er at den virker som en ujevnt stokket tv-serie på kino. Filmen er tidvis vakker og har noen dramatiske høydepunkt, men slutten er nesten parodisk som en lang trailer til neste del, til det som låter som KI-generert westernmusikk. Det er ikke sikkert at ungene til Costner får hvert sitt hus å arve. Han er klar over det.

– Da får de skape sitt eget liv, slik jeg gjorde, sier han.

