Folk må skjerpe seg. Kommunen må forberede seg. Publisert: 25. mai 2024 kl. 08:18 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Livet er herlig når sol og varme inntar Trøndelag. Like herlig er ikke mengdene med søppel som ligger igjen etter utendørslivet på offentlige steder i Trondheim. Folk må skjerpe seg. Men renhold og avfallskonteinere med nok plass er like viktig som mer vett og moral. Trondheim kommune bør være mer forberedt i godværsperioder.

Adresseavisen skrev fredag om turgåere på Lade som fortviler over søppelet som flyter rundt søppelkontainere. Ladestien er delvis forvandlet til en svinesti på grunn av pizzaesker, engangsgriller og poser med søppel som er kastet rundt kontainere og avfallsbeholdere – og ikke oppi. For der er det ofte tilsynelatende helt fullt. Andre offentlige uterom i byen skjemmes av griseri og rot etter at innbyggerne har kost seg i sola.

Ladebeboer og hundeeier Karen Maria Aasen sier søppelbergene er et vanlig syn på varme dager. Hun mener kommunen må rydde mer og tømme oftere på dager når trykket er høyt. Hun har et poeng. I tillegg burde det blitt tilrettelagt bedre med større kapasitet. Det må være nok plass der søppel skal kastes på og i nærheten av de mest populære stedene. Det beste hadde selvsagt vært om folk tok med seg eget søppel når de så at begeret hadde rent over. Å undersøke om kontaineren er helt full, er også klokt. Men det skjer åpenbart ikke i virkeligheten. En småbrisen 20-åring bærer ikke med seg tomgods i en halvtime for å finne ei søppelbøtte som ikke er full. Hen kaster det fra seg der og da, der «alle» andre har kastet fra seg.

Karen Maria Aasen synes det er utrivelig å bli møtt av et søppelberg når hun er ute og lufter hunden på godværsdager. Foto: Kari-Anne Aarvåg

Søppel på avveie fører til spredning av miljøgifter og glasskår kan få fatale konsekvenser for dyr. Forsøpling på land kan spre mikroplast og miljøgifter i havet. Snusposer og sigarettsneiper er et av de største forsøplingsproblemene i større byer. Nikotin er skadelig for dyr. Plasten i disse produktene brytes aldri ned. Hver og en av oss må ha et ideal om sporløs ferdsel, men da må det legges til rette for at vi har et sted å hive fra oss. Eiere av bygårder med hybler må også sørge for store nok avfallsbeholdere til sine leietakere. I helga fortsetter finværet. Gjør en innsats for at sommerdrømmen ikke forvandles til et frastøtende tablå dagen derpå.