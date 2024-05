Publisert: 21. mai 2024 kl. 19:33 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

En NTB-artikkel i Adressa 11. mai viser en urovekkende utvikling. I India er det valg. Spredning av falsk informasjon er et problem. Falske videoer av Bollywood-skuespillere som kommer med politiske uttalelser postes på nett. Såkalte «deep fakes». De er laget av kunstig intelligens (KI). Alle med internett kan nå lett lage slike videoer. Et bilde av personen du ønsker å fremstille er nok.

Digital teknologi brukes til å tukle med valg. Eksempler inkluderer 2016-valget i USA, Brexit, og Facebook som bidro til vold mot Rohingya-minoriteten i Myanmar. Skandinavia er ikke lenger uskyldig. I april postet Dansk Folkeparti en deep fake av statsminister Mette Fredriksen.

Teknologi har politiske følger. Dette gjelder særlig kunstig intelligens. Å tidlig forstå effekt er komplisert. Å regulere når vi har blitt tilvendt, er ingen enkel sak.

KI er ikke nøytralt. Språkmodeller som ChatGPT gir ofte ideologiske svar. De er trent på tekst fra internett. Det benyttes forsterket læring hvor innleide og brukere gir tilbakemelding til modellen. Selskapene lager modellene slik at de gir «trygge» resultater. Forskning viser at svar ofte er på linje med amerikansk venstreside.

Dette gjelder også søkemotorer som Google. Der spiller betalte annonser og antall klikk inn på hva som vises først. Dette bidrar til ekkokammereffekten. Vi blir presentert innhold vi allerede antas å like.

Tech-selskapene planlegger å bruke store språkmodeller i søkemotorer. Resultatet blir at søkemotorer gir oss egne svar. I dag foreslås flere nettsider fra ulike kilder. Mer makt kan havne i allerede mektige hender.

Vi må stadig tenke nytt om demokrati og menneskerettigheter. Vår samtid formes av teknologi, og den er ikke nøytral. For KI gjelder dette både for dataene som brukes og algoritmene.

Partiene i Norge jobber med fordelene og ulempene med KI. Ikke minst sammen med EU. Dette skjer i dag på et for generelt nivå. Det gjør det vanskelig for oss velgere å forstå hva partiene mener. Det er ikke nok å si at KI skal støtte «godhet, ikke ondskap, frihet, rettferdighet og klarhet» (Høyre). Eller at Arbeiderpartiet skal «finne gode måter å regulere, utvikle og bruke KI i Norge».

De må vise hva de mener med ord som «rettskaffenhet» og «gode løsninger». Hva som er rettferdig skatt, forstås ulikt. Det samme må tydeliggjøres for digital teknologi. Hvordan skal personvern veies mot nøyaktighet i medisinsk behandling med KI? Eller krav til å vise hvordan KI-systemet finner sine svar mot treffsikkerhet? Hvordan veies menneskelig medbestemmelse mot konkurranseevne i næringslivet? Klarhet om hva som legges i verdiene er viktig for demokratiet.

KI påvirker allerede samfunnet mye. Dette vil tilta. Politikere og vi som borgere må omstille oss. Raskere.

