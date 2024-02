Publisert: 31. januar 2024 kl. 23:37 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

13. juni i fjor sendte vi i FAU ved Tonstad skole et åpent brev til dere som på den tiden var ordførerkandidater. I brevet stilte vi følgende spørsmål: «Hva vil dere gjøre for å sørge for at elever og lærere på Tonstad får den skole- og arbeidshverdagen de har krav på?»

Marit Cecilie Samset Elvebakk. Foto: Privat

Allerede dagen etter fikk vi til svar at Kent Ranum lovet en avklaring av situasjonen innen 100 dager etter valget. I svaret kom det også fram en tydelig forståelse av hvor prekær situasjonen på Tonstad er, med påfølgende lovnad om at stemmene i nærmiljøet var blitt hørt. Den samme lovnaden ble gitt i forbindelse med at det ble gjennomført hodelykt-tog for Tonstad skole 22. november i fjor, hvor ordføreren selv deltok.

Valgdagen var 11. september 2023. Du lovte oss en avklaring innen 20. desember 2023, men vi venter enda. Vi spør deg derfor igjen, Kent Ranum:

Hva vil dere gjøre for å sørge for at elever og lærere på Tonstad får den skole- og arbeidshverdagen de har krav på?

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!