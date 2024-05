Publisert: 22. mai 2024 kl. 21:40 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Vi som bor på Ugla er vant til å bli «uglesett» når det gjelder den årlige vårrengjøringen av gater og fortau.

Det har i alle år virket som vi står nederst på prioriteringslisten for fjerning av grus etter vinterens nødvendige strøing.

Det er selvsagt stor forståelse for at sentrale strøk står fremst på lista, men når grusen fortsatt ligger på fortauet av Uglaveien når kalenderen viser 21. mai er det ikke til å unngå at irritasjonen vokser.

Truls Gundersen Foto: Adresseavisen

Tidligere år har det vært spenning knyttet til om fortauene ble ryddet til 17. mai, men kommunen har alltid klart dette med noen få dagers margin.

I 2024 klarte man altså ikke å rydde fortauet til 17. mai, så dermed kan vi notere en ny rekord! Det er en mager trøst at Gamle Oslovei (som Uglaveien munner ut i) og fortsettelsen Odd Husbys vei heller ikke er ryddet.

Grusvei er for så vidt greit, men grus oppå asfalt er ikke greit. Det er ikke særlig behagelig eller trivelig for syklende, gående, løpende og de som har barnevogn. Tykkelsen på gruslaget er ganske formidabelt etter gjentatte strøinger i løpet av vinteren.

Satt på spissen, hvis den trenden vi har sett på dette området fortsetter, så kan man til slutt la grusen ligge til neste vinter melder sin anmarsj. Problemet da blir vel at grusen blir liggende under snø og is og ikke oppå.

Vi håper derfor at de kommunale myndighetene klarer å snu denne negative trenden og i kommende år legger all rensing av gater og fortau til april måned.

