Publisert: 21. mai 2024 kl. 07:31 Dette er et debattinnlegg.

Forslaget fra bygningsrådet representerer en risikabel nedprioritering av arkitektur og byutvikling.

Før sommeren skal bystyret vedta kommuneplanens arealdel, KPA. Planen gir et helhetlig rammeverk for hvor og hvordan det skal bygges i Trondheim frem til 2034, og er vårt viktigste redskap for å styre byutviklingen.

I iveren etter å forenkle har bygningsrådet foreslått at samtlige bestemmelser om arkitektur og byform endres til retningslinjer. Det betyr i praksis at alle paragrafene om arkitektur kun blir veiledende, og ikke juridisk bindende.

Dette åpner for en svært uforutsigbar byutvikling og utgjør dessuten en klar svekkelse i forhold til dagens KPA, som har vært førende for byutviklingen siden 2013.

Forutsigbare og rettferdige planprosesser er viktigere enn noen gang. Å erstatte alle bestemmelser om byform og arkitektur med retningslinjer er en nedprioritering av dette fagfeltet.

Forslaget bryter også med praksis i de andre store byene. Både Oslo, Bergen og Stavanger har tydelige bestemmelser om byform og arkitektur.

Morgendagens Trondheim formes i dag. Alle byggeprosjekt er en sjanse til å gjøre byen enda bedre. Med stor tilflytting og byggeaktivitet har vi en unik mulighet til å foredle og videreutvikle byen slik vi ønsker.

Arkitektur er et viktig verktøy for å lykkes med dette. Kvalitet i våre bygde omgivelser er essensielt for å nå målene om en mangfoldig by med sterke fellesskap, og et grønnere samfunn.

God arkitektur bidrar til trivsel, helse, gode nabolag, kultur, identitet, nye bedrifter, turisme og biologisk mangfold.

Samarbeidsplattformen for sentrum-Høyre for 2023–2027 sier at god arkitektur skal vektlegges mer enn i dag. Dette vil gi oss en by vi kan være stolt av, med bedre bymiljø og trivsel for alle innbyggere.

For å sikre en god byutvikling trenger Trondheim, som andre norske storbyer, en KPA med klare bestemmelser om byform og arkitektur!

