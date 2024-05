Publisert: 16. mai 2024 kl. 07:57 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Da har dagen kommet. En lang vinter og vår i hardtrening skal utfolde seg i fri dressur. Fotballen har 16. mai. «Trøndring» har 17. mai. Og det verste av alt: Det skal bli 25 grader.

Man må ikke være født og oppvokst i Trøndelag eller Trondheim for å bedrive trøndring, det holder at man identifiserer seg med det. Trøndring kan gjøres alene eller som lag og det handler om å bedrive «batshit crazystuff» i alkoholpåvirket tilstand før middagstid.

Nils Heldal er medlem av 17.mai komiteen og bystyrerepresentant for SV. Foto: Privat

Cavasøndag er det nærmeste man kommer den store dagen i mai, og derfor har de fleste deltagerne lagt treningssamlingene hit. Det begynte med ett utested, men trøndring tok såpass av at de til slutt ble fem. Selv fotballpubben droppa fotball på søndager til fordel for cava og trøndring.

En vanlig treningssamling på en søndag starter med vorspiel. Å gå i Wessels gate i elleve-draget er en fin påminner om at folk har forskjellig musikksmak. Køene på Solsiden er Lerkendal-lange 11.30, og absolutt alle drikker medbrakt i køen.

11.45 går vaktene ut med store panteposer og samler inn tomgods. De som ikke er ferdigdrukket, drikker opp – og nøyaktig på slaget 12 åpner slusene.

Og akkurat slik kan det bli på selve dagen også.

16. mai-festen morpher sømløst over i champagnefrokost før Solsiden skal til livs klokka tolv. Sånn rundt borgertogtid er norgesmesterskapet i trøndring i gang for alvor. Sånn sett fint at barnetoget får gå i fred for deltagerne.

Litt seriøst: Min første 17. mai i Trondheim var i 1994. Husker jeg riktig, var det like fint vær da som nå. Det var så varmt at jakka måtte kastes klokka elleve ved Nidarosdomen, og Trondheim var verdens fineste sted. Siden har jeg hatt mine vakter som foreldrekontakt, tog-vakt, stolt pappa osv.

Det har vært en rivende utvikling på alkonivået i og rundt tog siden da.

For to år siden sto jeg ved jobben min i Kjøpmannsgata og så på borgertoget. Det var første gang jeg ble oppmerksom på at ikke bare var det noen som drakk i selve toget, men det var så mange som rølpa rundt med alkohol. Jeg sto ved siden av to politibetjenter som lot all trøndring passere, bortsett fra dem som mente det var en god idé å skåle med politiet. De boksene ble tømt.

Nå har treningssamlingene på Solsiden vært helt ekstreme i år, og oppmøtet sist søndag var vitterlig labert. Så ting kan tyde på at samtlige deltagere i NM i trøndring har gått på en tung overtreningssmell?

Eller er det det som har vært planen til Solsiden hele veien? At alle er ferdigfesta og blakke innen 17. mai? Solsidens gave til byens befolkning? NM i trøndring avlyst!

Takk Solsiden! Og som Jæger nesten skrev det: Kom 17. mai du skjønne milde. Feire dagen i lag. Ta en skål fra byens kilde. Men husk at det er barnas dag.

