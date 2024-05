Publisert: 22. mai 2024 kl. 17:34 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Det har vært varme dager i det siste, og som naboer til Ringvebukta har vi fått med oss at mange har benyttet solskinnsdagene til å ta årets første bad. Er du en av dem som tok deg en dukkert her så passerte du antakeligvis eiendommen hvor byplansjefen nå foreslår for bystyret å vedta et privat reguleringsplanforslag om å bygge fire boligblokker, Karisvingen 2–4.

Idet du passerte eiendommen tipper vi du tenkte at «her var det grønt og idyllisk». Dette selv om det nok var enda mer idyllisk før kommunen, av komplett uforståelig årsak, vinteren 2022 tillot at eieren av den tilstøtende tomta fjernet de mer enn 100 år gamle trærne som sto på kommunens grunn, og som er årsaken til at den aktuelle veien heter nettopp Fagerheim allé.

Nå utviser kommunen nok en gang dårlig skjønn ved å foreslå at bystyret skal vedta en reguleringsplan som åpner for bebyggelse av fire blokker med 31 leiligheter på eiendommen.

Byplansjefens planforslag er slik vi ser det også i direkte strid med den overordnede og rettslig bindende arealdelen av kommuneplanen. Bystyret har i kommuneplanen vedtatt at stedskarakter og gode helhetsløsninger skal vektlegges i fortettingsprosjekter, og dette følger også av plan- og bygningsloven. I tillegg har bygningsrådet i 2018 behandlet en sak om fortetting med kvalitet, hvor det samme ble understreket.

Eiendommen er i dag bebygget med to eneboliger, og gjeldende reguleringsplan åpner for bebyggelse av flere eneboliger på eiendommen.

Stedstilpasning ble ikke nevnt med et ord under bygningsrådets møte. I den minimale diskusjonen saken fikk, var har forslaget ifølge Arbeiderpartiet blitt «et forholdsvis ålreit prosjekt» etter at saken har «pågått i lang tid» og blitt «nedskalert». Videre ble det fra Rødt sin side påpekt at Karisvingen var «kjent» for å være Trondheims «dyreste gate», og at det ikke var «synd på eventuelle beboere hvis de bekymrer seg for å få nye naboer».

For oss naboer er byplansjefens vurdering om at stedstilpasningen er «tilfredsstillende» forunderlig. I 2020, da det ble søkt om dispensasjon for å oppføre tre rekkehus på eiendommen, vurderte Byggesakskontoret det dit hen at disse tre rekkehusene ville bryte med strøkskarakteren.

Byplansjefens vurdering vitner om en kommunal fagetat som har resignert for utbyggingsinteressene, og som ikke lenger har sin faglige integritet i behold. Vurderingen fremstår som et markant avvik til hva bystyret har vedtatt hva angår hva som skal vektlegges ved fortettingsprosjekter, og i lys av dette fremstår byplansjefens vurdering som illojal overfor bystyrets vedtak.

Da planforslaget ble behandlet av byutviklingskomiteen i forrige uke vedtok komiteen, mot stemmene fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, å avvise planforslaget. Vi har tillit til at også bystyret, når saken skal behandles 23. mai, vil vise integritet og forholde seg lojalt til de bestemmelser bystyret selv har vedtatt ved vedtakelsen av kommuneplanens arealdel når det gjelder hvilke krav som skal stilles til fortettingsprosjekter. Noe annet vil uthule rettsvirkningen av arealplaner, noe som igjen vil svekke vår tillit til de folkevalgte.

