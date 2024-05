Publisert: 23. mai 2024 kl. 06:51 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Trekket til skriftlig eksamen er unnagjort, og dermed er startskuddet for årets eksamen på videregående skole avfyrt. Endelig skal elevene få vist hva de har lært i løpet av ett, to eller tre år, og lærere og elever kan sammen jobbe mot disse store og viktige prøvene. Dessverre står elevene igjen som vinnere og tapere allerede etter eksamenstrekket og før eksamen i det hele tatt er gjennomført. Noen jubler, andre gråter. Med god grunn.

La meg først forklare dagens system for de tre klassene ved de studieforberedende utdanningsprogrammene på videregående skole, VG1, VG2 og VG3. I VG1 trekkes 20 prosent av elevene opp til én eksamen, som enten er skriftlig eller muntlig. I VG2 trekkes alle elevene opp til én eksamen, enten skriftlig eller muntlig, og i VG3 skal alle elevene ha én muntlig eksamen og tre skriftlige eksamener, som inkluderer skriftlig eksamen i norsk hovedmål for alle elever.

Hva er urettferdig med dette systemet? Jo, det mest åpenbart urettferdige er at 20 prosent av elevene i VG1 blir trukket opp til eksamen. I min VG1-klasse med 25 elever betyr det at fem av elevene må opp til eksamen, mens resten av klassen slipper. Noen gråter, andre jubler.

I VG2 er det særlig urettferdig at noen blir trukket opp til muntlig eksamen, mens andre får skriftlig eksamen. Statistikken viser at nesten halvparten av elevene får svakere karakter ved skriftlig eksamen enn de hadde i standpunkt. Ved muntlig eksamen får elevene i snitt bedre karakter enn de får i standpunkt. Dermed har du vunnet i lotteriet om du får muntlig eksamen og tapt dersom du blir trukket opp til skriftlig eksamen. Det samme gjelder for de stakkars elevene som trekkes opp fra VG1. For VG3 er i det minste denne delen av reglementet rettferdig.

En annen grunnleggende urettferdighet, som lett kan unngås, er at systemet gjør det veldig attraktivt å bli trukket opp i et fag du behersker og tilsvarende negativt å bli trukket opp til et av dine svake fag. Dette skyldes at eksamenskarakteren blir oppført på vitnemål som en ekstra karakter, og da vil for eksempel en 2-er i tysk trekke snittet ditt ned, mens en 6-er i nynorsk vil dra snittet ditt opp.

Hvis formålet med dagens eksamenssystem er å lære elevene om urettferdighet og livets harde realiteter, er det bare å fortsette med dagens Extra Joker Nord-system, hvis ikke, vil jeg nå foreslå noen endringer. Det første og enkleste endringsforslaget er å gå tilbake til hvordan eksamenskarakterene innvirket på vitnemålet før. Da ble ikke eksamenskarakteren oppført som en ny selvstendig karakter, som nå, men standpunktkarakteren i faget ble byttet ut med gjennomsnittet av standpunktkarakteren og eksamenskarakteren i faget. Hvis du for eksempel ble trukket opp til tysk, og du hadde 2 i standpunkt, men fikk 3 på eksamen, så fikk du karakteren 2,5 i tysk på vitnemålet. Med dagens system ender du opp med to tyskkarakterer på vitnemålet, én 2-er og én 3-er.

Det andre forslaget er å innføre én skriftlig eksamen for alle i VG1. Da slipper vi at noen må ta eksamen mens de andre slipper, og alle får god eksamenstrening allerede fra første klasse. Eksamen koster penger, så for å unngå økt ressursbruk kan man kompensere med å fjerne én av de tre skriftlige eksamenene i VG3. Da har elevene uansett nok eksamensstress. Eksamen i VG2 bør dessuten gjøres skriftlig for alle, så slipper vi at de som trekkes opp i muntlig eksamen med stor sannsynlighet forbedrer standpunktkarakteren sin, mens de som trekkes opp i skriftlig eksamen gjerne får en svakere karakter på eksamen enn de hadde i standpunkt.

Eksamen er en god måte å sørge for at alle elever får en rettferdig sluttvurdering fra eksterne sensorer, men for at eksamen skal oppleves rettferdig for elevene må også systemet endres.

