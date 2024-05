Straffesaker knyttet til antisemittisme har økt kraftig siden 7. oktober. Publisert: 23. mai 2024 kl. 22:28 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Fredag er det ti år siden terrorangrepet mot det jødiske museet i Brussel, der fire mennesker ble drept. Samtidig vokser antisemittismen over hele Europa, også i Norge. Det er et felles ansvar å sørge for at den jødiske minoriteten i Norge både er og føler seg trygge.

Dessverre gjør de ikke det i dag. Frykten har vært der lenge, og den har økt siden 7. oktober.

I Trondheim er det tidligere bygget et fem meter høyt gjerde for å beskytte Europas nordligste synagoge. For en drøy måned siden ble det kastet en fakkel over sikkerhetsgjerdet. I november i fjor ble markeringen av novemberpogromene flyttet innendørs av sikkerhetsmessige årsaker. Over hele landet lever mange jøder i frykt. Tall avisen Vårt Land har fått fra politiet, viser en drastisk økning i antall saker knyttet til jødehat. Mens det var åtte straffesaker som handlet om antisemittisme i de fire første månedene av 2023, er det registrert 21 slike saker i samme periode i år.

Politiet ser et klart skille fra 7. oktober i fjor. Den lørdagen angrep Hamas Israel. Rundt 1200 mennesker ble drept i terroraksjonen. Ikke siden holocaust har like mange jøder blitt drept på én dag. Kort tid etter startet Israels omfattende angrep på Gaza, og krigen pågår fortsatt. Alle som deltar i den offentlige debatten, har et ansvar for at legitim kritikk av Israels krigføring ikke rammer den jødiske minoriteten. De har ikke noe ansvar for avgjørelsene den israelske regjeringen tar. De må få lov til å sørge over Hamas' terrorangrep på sivilbefolkningen i Israel uten samtidig å måtte svare for krigshandlingene i Gaza.

Angrepet i Brussel ble utført av en islamistisk terrorist. Ifølge PSTs trusselvurdering vil «de mest alvorlige terrortruslene i og mot Norge i 2024 fortsatt komme fra ekstreme islamister og høyreekstremister». Begge grupper har jødehatet til felles. Men dessverre er det ikke bare ekstremister som sprer antisemittisme. Som hverdagsrasismen er den også til stede rundt lunsjbord og i skolegården. Alle som er vitne til antisemittiske holdninger, må si klart ifra. Vi tolererer det ikke. Vi kan ikke godta at mange jøder i Norge hetses og lever i frykt.