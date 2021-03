Smittevern gir lavere lønnsomhet på trafikkskolene

Petter Lein ler bak munnbindet mens journalisten spriter hendene. Petter tar seg av det administrative hos Trondheim Trafikkskole, der sju lærere har lagt et meget spesielt år bak seg. De pratet litt om korona på spiserommet i februar i fjor, og tenkte nok at viruset kunne komme til Norge også. Men at det skulle få så stor innvirkning på jobben deres? Det hadde de aldri trodd. Men 12.mars 2020 stengte de på dagen. Til manges fortvilelse.