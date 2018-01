Aglen: - Gjør dette for å redde sitt ettermæle

Saken oppdateres.

Politisk redaktør i Adresseavisen Tone Sofie Aglen mener det har vært åpenbart at partileder Jonas Gahr Støre har mistet tillit til Trond Giske etter sentralstyremøtet 2. januar.

Redaktøren spådde på fredag at nestlederen kom til å trekke seg før sentralstyremøtet i morgen mandag.

- Selv om han hadde klart å tilbakevise noen av anklagene hadde det var blytungt å gjennopprette den tilliten. Eksemplene på uakseptabel adferd er så mange, og det handler ikke om ett eller to, sier Aglen.

- Vil redde sitt ettermæle

Hun tror Giske nå er opptatt av å redde sitt ettermæle, og tolker søndagens melding som at han satser på å fortsette som finanspolitisk talsmann.

- Det skal mer til at han flyttes som finanspolitisk talsmann enn nestleder. Han ser nok nå at det skal bli veldig tungt å komme tilbake i partiledelsen. Det at han nå trekker seg handler om å gjøre en best mulig jobb på Stortinget i etterkant av dette, sier Aglen.

- Vil få fram sin versjon

- Hva tenker du om at Giske sier at han trekker seg først og fremst for familien, og ikke varslene?

- Alle skjønner at det er blytungt å stå i det han har stått i nå. Og han er nok opptatt av å få fram sin versjon etter dette. Giskes støttespilleres versjon av dette er at saken vil komme til å se annerledes ut når alle kortene kommer på bordet.

- Hadde uansett måttet gå

Aglen tror Giske hadde blitt bedt om å gå på mandagens sentralstyremøte uansett.

- I morgen hadde han uansett bli bedt om å trekke seg av Støre, og det er bedre å trekke seg selv enn å bli bedt om å trekke seg, sier Aglen søndag kveld.