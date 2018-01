Mann slått ned og ranet i sentrum

Risvollan Borettslag vil etablere 768 ladepunkt for elbiler

Saken oppdateres.

Klokken 3 natt til lørdag fikk politiet melding fra vitner som hadde observert en mann som hadde slått ned en annen mann ved Leüthenhaven i Trondheim sentrum.

Grov vold

- Vitner fortalte at offeret ble slått kraftig i ansiktet to ganger og at han hadde gått i bakken. Etterpå hadde gjerningsmannen forsynt seg med eiendeler fra offeret og lagt på sprang fra stedet, forteller operasjonsleder Stig Roger Olsen ved Trøndelag politidistrikt.

Politiet satte inn store ressurser etter hendelsen og gjerningsmannen ble pågrepet etter kort tid.

- Han ble pågrepet av en patrulje i Erling Skakkes gate ti minutter etter at vi fikk meldingen om det som hadde skjedd. Han hadde offerets telefon og bankkort på seg da han ble arrestert. Offerets lommebok fant vi langs fluktruta, forteller Olsen.

- Svært alvorlig

Fornærmede, en mann i 30-årene, ble tatt hånd om av en annen politipatrulje og ble kjørt til sykehuset etter hendelsen. Skadeomfanget er ukjent.

- Dette var en svært alvorlig hendelse som vi er veldig fornøyd med at vi klarte å løse så raskt, sier operasjonslederen.

Gjerningsmannen i 20-årene sitter nå i varetekt og vil bli avhørt i løpet av lørdagen.

