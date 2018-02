Bil på taket, drosje-basketak og martnasfyll

Får kritikk etter at jente ble funnet livløs i bassenget

Poserte med denne genseren - så testet hun positivt for doping

Tydal: 150 stykker er samlet til OL-frokost for å heie på lokalhåpet Niklas Dyrhaug

To innbruddstyver tatt på fersken i Oslo

To innbruddstyver tatt på fersken i Oslo

Saken oppdateres.

Inderøy

Klokken 00.37 natt til lørdag fikk politiet melding om en trafikkulykke på fylkesvei 221 i Inderøy. En personbil med to personer og en hund hadde kjørt av veien og havnet i grøfta.

- Bilen havnet på taket og de to ble hengende i sikkerhetsselene en stund. De ble tatt hånd om av helsepersonell. En ble sendt til sykehus, den andre til legevakten, forteller operasjonsleder Arnt Harald Aaslund ved Trøndelag politidistrikt.

Trondheim I

I 3-tiden fikk politiet i Trondheim melding om en drosjesjåfør som hadde hatt en ublid konfrontasjon med en passasjer.

- Det var uenigheter om oppgjør som førte til et basketak. Passasjeren stakk fra stedet før vi kom frem, men han hadde lagt igjen mobiltelefonen sin i drosjen, så vi vet hvem det var. Drosjesjåføren vil anmelde passasjeren, forteller Aaslund.

Røros

Politiet har ekstra beredskap i Røros under martnasdagene og det er det også behov for ifølge operasjonslederen.

- Det serveres og drikkes mye alkohol under martnan og det er veldig mange som ikke klarer å ta vare på seg selv. Det er stor tilstrømning av folk til Røros sentrum, noe som har ført til mange ordensoppdrag for oss, forteller Aaslund.

Trondheim II

Det har også vært en del ordensforstyrrelser i Trondheim sentrum i løpet av natten. Flere personer er blitt innbragt og tilbringer lørdagsmorgenen i arresten.

- En mann som oppførte seg truende mot ansatte og mot politiet på et utested på Solsiden ble tatt med inn til oss. Han fremsto som meget ruset og vi fant da også narkotika på mannen da vi satte han i arresten, forteller operasjonslederen.

Steinkjer

Et par som var på vei hjem fra Steinkjer sentrum i natt meldte til politiet at de var blitt utsatt for vold av en ukjent mann. Politiet avventer parets eventuelle anmeldelse av forholdet.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.