Bilen tok seg en tur på egen hånd

Saken oppdateres.

Det gikk ikke så bra for sjåføren som fartet rundt med matleveranser i Ranheim-området tirsdag kveld. Med armene fulle av mat ble han vitne til at bilen han kjørte trillet av gårde ut i den store dammen der bekken renner ut i Ranheimsfjæra.

Trodde bilen var sikret

- Han har nok hatt maks uflaks, og mente selv at bilen var sikret. Bilen fikk ikke spesielt stor fart, men nok til at den havnet uti vannet. Det er snakk om en elbil som neppe satte særlig pris på møte med vann, sier Ebbe Kimo, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt. Han tilføyer at det ikke er snakk om andre skader enn på det elektriske anlegget i bilen.

Hendelig uhell

- Patruljen som kom til stedet konkluderte raskt med at det dreide seg om et hendelig uhell. Sjåføren forlot bilen for å levere mat og trodde bilen sto trygt. Han ble nok temmelig forbauset da bilen plutselig begynte å trille, sier Kimo.

Uhellet ble meldt av Trøndelag politidistrikt på Twitter klokken 18.20.

– Trafikkuhell i Ranheimsfjæra. Bil som trillet førerløs ut i dammen i Ranheimsfjæra. Ingen personskade, men elmotoren har det nok ikke så bra, skriver politiet på Twitter.