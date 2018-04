- Vi regner med skiføre i Bymarka til langt ut i mai

Trondheimsrestauranter vil kreve deg for over 1000 kroner hvis du ikke møter opp

Lørdag 7. april er det -1,5 grader ved Skistua på morgenen. Det prepareres løyper fra Granåsen, Skistua og i Strindamarka, skriver Trondhjems Skiklub på sine nettsider. For selv om det er så godt som snøfritt i sentrum og på Lade, er det full vinter og godt skiføre litt lenger opp.

- Strålende forhold

- Det er helt strålende, fabelaktige forhold i Bymarka nå. Det er nesten midtvinter-følelse, for det har til og med kommet litt nysnø de siste dagene. Og med tanke hvor fine forhold det er fortsatt, regner vi med at det er skiføre i Bymarka til langt ut i mai, sier Gry Haug Binde, daglig leder for Trondhjems Skiklub og fortsetter:

- Det har vært en helt utrolig vinter med et stabilt godt vintervær vi ikke har sett på år og dag. Og vi har jo hatt det sånn siden slutten av november, sier Binde, og tilføyer at øvre del av Bymarka generelt er et snøsikkert område. Nå gjelder det å nyte vårskifølelsen fremover, for skisesongen er langt fra slutt.

Det kjøres løyper fortsatt

- Det kjøres løyper fortsatt, og med de lyse, lange dagene vi har utover nå, går vi en flott tid i møte. Også på ski, sier Binde.

- Det er så fine forhold nå og da må jeg ut på ski. I år ser det ut til at snøen blir liggende en god stund til, så jeg tror nok det blir skiføre til ut i mai, sier Frode Rømma, som ennå ikke har gått lei av snø og ski, selv om han har vært en ivrig skiløper i hele vinter.

Mange skiturer igjen

- Er det sånn?, spør Sølvi Eiternes og kikker bort på turvenninnen Anne Moe for å få bekreftelse på at bindingen sitter riktig. Hun har kjøpt seg nye felleski og skal på langtur i Bymarka.

- Vi har mange skiturer igjen her i Bymarka før snøen forsvinner, og etter hvert blir det vel høyfjellet på oss for å gå toppturer, sier Moe.

- I år var påsken så tidlig, så folk må ikke tenke at skisesongen er over. Hyttene er åpne og det er kjempetrivelig å være på skitur på denne tiden av året, supplerer Eiternes, før de legger i vei ut fra Storsvingen.

- Skiføre en måned til

Jon Binde trodde han var ferdig med skisesongen til påske, men med de flotte forholdene i marka har han tenkt til å fortsette sesongen noen uker til.

- Det har vært litt av en vinter, og det blir nok skiføre en måned til. I hvert fall, sier Binde.

- Jeg skal gå på ski så lenge det er mulig. Jeg har til og med smurt med blått, og det regner jeg med går bra fortsatt. Jeg har smurt med blått i hele vinter, og det ser helt nydelig ut i dag, sier Trond Singsås. Han er glad i våren, men går gjerne på ski i sol og varme.

Bymarka først, så toppturer

Tove og Ståle Svenning har gått mye på ski siden desember. Og de skal fortsette å gå på ski så lenge det er mulig.

- Vi regner med at det blir skiturer frem til midten av mai. Og da går vi her i Bymarka så lenge vi kan, før topptursesongen setter inn for fullt i mai. Det må jo være nærmere to meter snø fortsatt her oppe, så det er helt utrolige forhold, sier ekteparet. De er på skitur nesten hver dag sammen med hunden Bror, og har ikke tenkt til å gi seg med det på lang, lang tid.

