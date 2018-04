Svingende åpningsgudstjeneste med ny rytmisk liturgi i Nidarosdomen

Saken oppdateres.

- En fantastisk gospelgudstjeneste med utrolig dyktige musikere og kor, var statsråd Trine Skei Grandes umiddelbare reaksjon etter åpningsgudstjenesten.

Med helt nyskrevne messeledd (Kyrie, Agnus Dei, Gloria og Sanctus), komponert som rytmisk liturgi, fikk mange av deltagerne på Kirkemøtet møte den nye liturgien for første gang.

Ny liturgi godkjent i mars

Den nye liturgien ble godkjent av Kirkerådet for under en måned siden, og det var onsdag aller første gang den ble brukt.

Musikken til de nye messeleddene er komponert av henholdsvis Mari Tesdal Hinze, Magnus Beite, Torbjørn Dyrud og Tore W. Aas.

Blant kriteriene for den nye liturgiske musikken er at den skal være velegnet og skreddersydd for band, fungerer godt på orgel, og for band og orgel i samspill».

- En musikalsk ide som «fanger øret»

Andre kriterier er blant annet at liturgien skal ha «rytmisk driv i alle satser», og en «hook» - en musikalsk idé, en frase eller en passasje, som «fanger øret»-har en tydelig puls»

GUdstjeneste deltagerne satte hørbar pris på både liturgi og gospelsang. Him (Hearts in motion), som består av 15 sangere i tillegg til musikere, fikk spontan applaus mot slutten av gudstjenesten.

Preken om tro og tvil

Tema for prekenen til Nidaros-biskop Herborg Oline Finnset under åpningsgudstjenesten, var tro og tvil med utgangspunkt i fortellingen om tvileren Tomas, disippelen som ikke kan tro at Jesus er stått opp av graven før han «får se naglemerkene i hendene hans og får legge fingeren i dem og stikke hånden i siden hans.»

- Kirka har alltid bruk for tvilerne

- Kirka har alltid bruk for alle som kjenner at de deler Tomas sine spørsmål: tvilerne som har gravd og stilt spørsmål, som ikke har gitt seg, som har vært foruroligende urolige og lett og lett, banket og banket på for å finne svaret, stilt spørsmål, strevd med tvil og tro, sa Finnset, som karaktersierte Tomas som «en tviler for vår tid».

– Vi kan godt kjenne oss igjen i hans sterke ønske om visshet, og i utfordringen med å holde fast på den. Å, som vi kan kjenne oss igjen i han Tomas ! Som vi kunne ønske oss at det var vi – vi som stod der og møtte Jesu blikk, hørte den kjente stemmen, så de ansiktet hans, gleda oss sammen over den ufattelige sannheten, at han hadde vendt tilbake fra dødsriket, påpekte Finnset.

- Troa det store vågestykket

Nidarosbispen karakteriserte troen som «det store vågestykket».

- Å tro er å våge å favne det man ikke kan se. Å tro er å ønske å holde for sant det som ikke kan bevises eller kalkuleres eller settes opp på formel. Tro er en erkjennelse som hører til på en annen frekvens, - troa er det store vågestykke. For til slutt er troa en gave, ikke noe vi får til, men det som Gud skaper i oss. Gud gir håp til å leve og kraft til å tro, sa Finnset.

