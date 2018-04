To steder i Trøndelag over 15 grader torsdag

Saken oppdateres.

Vaktleder Tor Arne Malm ved Midt-Norge 110-sentral sier det var et lite branntilløp i Fjordgata i Trondheim sentrum, men at de har slukket det og at det er under kontroll, klokken 23.45.

Noen minutter senere melder politiet i Trøndelag på Twitter at ingen er skadd.

