Gjenglemt strykjern startet brann i leilighet i Trondheim sentrum

- Vi fikk melding om at brannvesenet ønsket bistand med å åpne dører klokka 23.21, og da hadde de allerede rykket ut på en automatisk brannvarsling, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm i Trøndelag politidistrikt.

Brannvesenet tok seg inn i bygningen og fikk lokalisert brannen til en leilighet.

Fant strykjern som stod på

- Det viste seg at det var brann. Men det var ingen hjemme i lieligheten, og brannvesenet fant et strykjern som stod på. Andre beboere ble evakuert ut av bygningen, opplyser operasjonsleder Bergstrøm.

Vaktleder Tor Arne Malm ved Midt-Norge 110-sentral uttalte torsdag kveld at det var et lite branntilløp i Fjordgata i Trondheim sentrum, men at det var slukket og at det var under kontroll klokka 23.45. Klokka 23.50 meldte politiet at det var ingen skadde.

Hovedsakelig røykskader

Det skal være snakk om hovedsakelig røykskader i bygget, men også skader på noe inventar i leiligheten der brannen startet. Politiet avsluttet på stedet klokka 00.36, og beboerne fikk returnere til leilighetene sine.

