Snart blir bål forbudt

Spørsmål og svar om bålforbud

1. Vi skal på tur i dag og planlegger med bål, går det greit?

Nei, det er forbud mot å gjøre opp ild i perioden 15. april–15. september, og det er for kort tid til å søke om tillatelse. Unntaket er dersom du finner en plass hvor det åpenbart ikke kan føre til brann.

2. Vi skal på telttur i skogen. Kan vi bruke primus?

Nei, forbudet gjelder også primus. Dersom bruken av primus åpenbart ikke kan føre til brann, så er det lov.

3. Hva med de faste bålplassene som kommunen har anlagt?

Samme regler gjelder her som før øvrig bålbrenning. Det er ikke lov å tenne bål på de faste bålplassene mellom 15. april og 15. september med mindre det åpenbart ikke kan føre til brann.

4. Vi har lyst å tenne St. Hansbål. Er det lov?

Det er ikke forbud mot å brenne St.hansbål/kaffebål og lignende på egen gårdsplass, hustomt eller i fjæra, så lenge den som er ansvarlig for bålbrenningen påser at det ikke kan føre til brann. Husk at du aldri skal tenne bål ved kraftig vind.

5. Vi skal brenne gress/hageavfall på gården, er det greit?

Brenning av hageavfall avgir røyk som er til ulempe for blant annet miljøet og astmatikere med flere. En del kommuner har derfor lokale forskrifter som forbyr slik brenning (blant annet Trondheim og Malvik). Spørsmål kan rettes til miljøenheten i kommunen. I de øvrige kommunene kan det være tillatt med slik brenning på egen tomt, så lenge det ikke kan føre til brann, men vi anbefaler på det sterkeste at alt avfall leveres hos kommunens avfallsmottak.

6. Er det tillatt å sende opp kinesiske lykter/flyvende lanterner?

Nei. I forskriften står det at det er forbudt å behandle brannfarlige gjenstander utendørs på en slik måte at det kan føre til brann. Det står også at oppgjort ild ikke må forlates før den er fullstendig slokket. Det betyr i praksis at det er i strid med forskriften å sende opp kinesiske lykter, med mindre du befinner deg langt ute på det åpne havet.

Kilde: Trøndelag brann- og redningstjeneste.