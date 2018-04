« Can I take a picture of Mr. Clinton and me?»

« Can I take a picture of Mr. Clinton and me?»

Tidligere president i USA, Bill Clinton, var onsdag på privat besøk til Norge, hvor han blant annet har hatt samtaler med statsminister Erna Solberg.

Helt tilfeldig

At besøket også skulle inkludere et kort møte med den folkekjære artisten Bjarne Brøndbo hadde nok ikke herr Clinton ført inn på sin eksklusive møteplan.

- Det var helt tilfeldig. Jeg skulle sjekke inn på Grand Hotell i Oslo. Akkurat da kom Clinton, skriver Bjarne Brøndbo i en sms til Adresseavisen.

Som de fleste andre som møter på en kjendis, klarte heller ikke frontfigur Brøndbo å motstå fristelsen. Han måtte spørre om en selfie.

Var meget hyggelig

- Det var et stort oppbud av livvakter. Jeg spurte en av dem: Can I take a picture of Mr. Clinton and me?

Sikkerhetsvakten svarte:

- Just ask him.

Brøndbo forteller videre at den tidligere presidenten var ikke vanskelig å be.

- Han tok seg tid og var meget hyggelig.

