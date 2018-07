Nå kan du få donorkort i kjernejournalen

Har solgt over 17 000 runder minigolf

Saken oppdateres.

- Det aller viktigste når man ønsker å være organdonor, er å si ifra til de pårørende. De vil alltid være en del av en donasjonsprosess.

Det sier informasjonssjef Aleksander Sekowski i Stiftelsen organdonasjon. De har vært med på å utvikle muligheten for å opprette donorkort i kjernejournalen, i samarbeid med direktoratet for e-helse. Dette gjør du gjennom helsenorge sine nettsider.

- Bekreft samtale skriftlig

Årsaken til at de pårørende må varsles, er fordi at før en organdonasjon kan finne sted, må de pårørende være i dialog med helsepersonell på intensivavdelingen, opplyser Sekowski.

- I tillegg er det bra å bekrefte at den samtalen er tatt skriftlig, legger han til. Gjennom å opprette donorkort i kjernejournalen kan du bekrefte dette, da de pårørende du fører opp i journalen får en tekstmelding om ditt valg.

Før dette tilbudet kom, hadde man kun mulighet til enten å ha donorkortet som en applikasjon eller som et kort man fysisk har på seg. Applikasjonen kom i 2011 og donorkortet i 2002, og disse er likeverdige alternativer som donorkort i kjernejournalen, forteller Sekowski.

- Behov for flere

Peder Egseth i Trondheim Høyre stiller seg positiv til den nye løsningen for å bli organdonor.

- Nå er det like enkelt å registrere seg som organdonor som det er å logge inn i nettbanken, sier han.

Egseth ser på dette som et nytt redskap for å registrere seg som donor i Norge.

Han viser til at det til enhver tid står mellom 400 og 500 mennesker på venteliste for et nytt, livreddende organ.

- For mange er organdonasjon eneste utvei fra en dødelig sykdom. Så det er klart at det er derfor behov for flere organdonorer.

Andreas Sekowski i Stiftelsen organdonasjon mener at det viktigste ikke er hvordan man sier ja, men at man gjør det.

- Det er mange som er positive til organdonasjon i Norge som ikke har tatt et standpunkt. Det som skjer da, er at det blir opp til de pårørende å bestemme, og da sier mange «nei» fordi de ikke klarer å ta et valg.