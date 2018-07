Jenter møtt av hatrop på Norway Cup

Saken oppdateres.

– Nå ropes det ikke lenger bare av Kjernen til Molde. Nå ropes det på alle arenaer. Og det ropes mot barna våre når de spiller fotball. Da har det gått for langt, sier Siw Bergsås til Romsdals Budstikke, som først omtalte saken.

Mandag morgen, da jentelaget fra Molde som hun er lagleder for, møtte opp til kamp på Valle Hovin under Norway Cup, ble de møtt av 20 15-16 år gamle gutter og deres lagleder, som ropte «Hater,hater, hater Molde by». Guttene og treneren kommer fra Hegra IL.

Nå har hun sendet saken videre til ledelsen i MFK.

– Jeg vil at de skal si fra til Hegra. Nå ropes det ikke lenger bare av Kjernen til Molde. Nå ropes det på alle arenaer. Og det ropes mot barna våre når de spiller fotball. Da har det gått for langt, sier Bergsås.

Innlegg på fb

Lagleder Siw Bergsås har også postet et innlegg på facebook om hendelsen, som har fått stor oppmerksomhet.

«Norway Cup, mandag morgen, 30. juli, kl. 10, bane 8, Valle Hovin. Kampen til J16 har akkurat startet. Jeg snur meg fra sidelinja. Hører jeg riktig? Taktfaste rop høres fra langsiden. Jo, faktisk. «Hater, hater, hater Molde By».

Jeg ser de nå. Er det mulig? Går RBK-spillere (og trenere!) virkelig rundt på Norway Cup og roper at de hater Molde by? Flere andre reagerer, noen tar bilde, filmer. En spiller nær meg løfter på skuldrene. Hva skjer? Jeg reagerer impulsivt og går bort til treneren som er med på ropingen.

Nå ser jeg at de ikke er Rosenborg-spillere. Hegra IL. «Hva er det dere roper», spør jeg. Treneren ser litt spak ut, og svarer da jeg spør for andre gang. «Hater Molde By», sier han. Jeg får et fårete, men usikkert blikk i retur. «Hvorfor det?», spør jeg. Han svarer ikke. «Hva slags forbilde er du? Du vet jo at det ikke går an å rope slike ting på Norway Cup. Eller noe annet sted for den saks skyld. Det vet dere spillerne godt også».

Jeg ser på spillerne. De ser ned på gresset. Jeg går tilbake til sidelinja. Mange har fulgt med hendelsen, jeg kjenner det koker innvendig. Jeg er så lei av dette hatet. Denne gangen er ikke hatet rettet mot a-lagsspillerne eller hjembyen min. Det er rettet mot mine spillere. Jeg aksepterer det ikke. Overhodet ikke. Jeg vil ha en slutt på det, og det føles helt riktig å si fra til der hatet kommer fra.

Jeg nekter å tro at trøndere hater Molde. Likevel fortsetter det. År etter år. Men skal det bli en slutt på hatytringene, er det lederne som må ta grep. I Hegra IL. I Rosenborg BK. I Kjernen. Nå har hatet spredd seg til Norway Cup, Valle Hovin, bane 8, og MFK j16. En rask sjekk med yngre Molde-spillere i dag, og de bekrefter dessverre at det også skjer på andre cuper. Voksne som synger med. Voksne som ser på at barna deres synger om hat. Rollemodeller. Men ingenting gjøres.

Er dette greit trenere, lagledere, foreldre, idrettsledere, fotballforbund og voksne generelt? Kjære dere, få slutt på det. Ta grep. For godt. Hilsen Siw Bergsås»

Tatt tak i internt

Lagleder for det aktuelle Hegra G16-laget, Oddbjørn Øygarden er en av mange som har kommentert innlegget på Facebook tirsdag formiddag:

«Hei, nå var jeg ikke på Valle Hovin selv når dette skjedde, men fikk høre om det etterpå. Det er selvsagt tatt tak i internt (både med de som var der og et spillermøte hvor vi har snakket om holdninger mm) og ikke slik det skal være!

Absolutt ikke holdbart og ikke slik Hegra Fotball skal fremstå!

Så vidt jeg forsto så var det ikke roping, men en sang på Spotify/YouTube eller lignende som ble spilt hvor noen hang seg på.

Kunne sagt mye mer om hva jeg synes om dette, men tar det internt.

Jeg kan forsikre deg om at ingen av guttene hater Molde, de har rett og slett ikke skjønt konsekvensen av det de gjorde.»

Lavmål

Administrerende direktør i Molde FK, Øystein Neerland, reagerer sterkt på det som har skjedd og mener dette er lavmål. Han sier til avisen at enhver klubb må ta ansvar for egne spillere og ledere.

Også ledelsen i Norway Cup fordømmer hendelsen og avventer en klage fra Molde FK.

- Slike tilrop som det blir meldt om her, er ikke noe vi vil ha på vår turnering. Hele poenget med Norway Cup er at her skal barn og unge komme sammen og ha det gøy, sier pressekontakt Hilde Østerkløft til avisen.

- Vitner om dårlig dømmekraft

Espen Viken er leder for Rosenborgs supporterklubb Kjernen, der «Hater, hater, hater Molde» har sin opprinnelse.

Han synes det er en trist sak, men sier til NRK Møre og Romsdal at Kjernen ikke kan ta ansvar for at sangen sprer seg, og mener at supporterkultur på toppfotballnivå og ungdomsnivå ikke kan sammenlignes.

– Ungdom og barn hermer mye, så det er viktig at trenere og lagledere setter rammene for dem, sier Viken.