Østgående løp i Strindheimtunnelen var stengt

Saken oppdateres.

Strindheimtunnelen var torsdag formiddag stengt i østgående retning (altså i retning mot Strindheim).

- Et vogntog har tatt bort i taket og revet ned en teknisk installasjon, sier trafikkoperatør Runar Kvalshaug i Statens vegvesen.

Omkjøring for trafikk som skal østover er skiltet via Lade. Tunnelløpet mot sentrum er åpent for trafikk.

Statens vegvesen fikk melding om hendelsen rundt klokken 11.40 torsdag. Kvalshaug vet ikke hvor lenge tunnelløpet vil være stengt.

Klokken 13.09 meldte Statens vegvesen at tunnelen igjen var åpen for trafikk.

