- Jeg kan ikke se at en norsk statsråd har gjort det før

Saken oppdateres.

- Den iranske ambassaden i Norge har meldt tilbake at de har fått en stor fisk på kroken når de får en norsk statsråd til å komme og feire revolusjonen. For det er helt uvanlig. Det må tolkes som at man her gir et politisk signal, sa Jonas Gahr Støre i Politisk kvarter på NRK fredag morgen.

KrF ga torsdag beskjed om at de trenger en full gjennomgang av Iran-reisen, før de kan vurdere om de har tillit til Sandberg eller ikke, til NRK.

- Bildet som framtrer nå gir ikke den nødvendige grad av tillit når det gjelder håndtering av formaliteter og de regler en statsråd må forholde seg til. Vi trenger å få alt på bordet nå, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Fredag sier Støre at han støtter dette.

- Statsministeren sier alle kan gjøre feil. Nei, alle kan ikke gjøre feil på dette området. For det er farlig, sier Støre.

Rødts leder Bjørnar Moxnes stilte i vår mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug. I Politisk kvarter sier han at han avventer svar fra Sandberg før han konkluderer om han har tillit til fiskeriministeren eller ikke.

- Men det er ganske åpenbart at å ha en statsråd som kan ha gitt sensitiv informasjon til en fremmed makt, det tror jeg mange på Stortinget mener ikke er akseptabelt, sier Moxnes til NRK.

Høyres Svein Harberg stilte også i radiosendingen fredag morgen.

- Jeg tror alle som er med i denne debatten har deltatt i sammenhenger der man ikke stiller seg bak arrangørens mange meninger. Det er et dilemma vi står oppe i hele tiden, både statsråder og stortingsrepresentanter, sier Harberg om Sandbergs feiring av den iranske revolusjonen som førte til prestestyret.

