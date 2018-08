Får ikke tak i vinneren

Her er guiden for å overleve en ettermiddag på Ikea

Saken oppdateres.

Lørdag vant en ung kvinne fra Trøndelag like over to millioner kroner i jokertrekningen. Ifølge Norsk Tipping tar hun ikke telefonen.

- Vi har ringt flere ganger gjennom dagen i dag, også uten hell. Nå venter vi til mandag før vi prøver igjen, opplyser Anne Siri Nørstebø i Norsk Tipping søndag kveld.

Det var Ask som gjorde trekningen for den unge trønderkvinnen, og på det tredje tallet dukket jokeren opp.

- Vi gratulerer vinneren, som uansett kan vente seg en velfylt bankkonto en av de nærmeste dagene, skriver de på sine nettsider.

Nørstebø opplyser at det med jevne mellomrom hender det kan ta opptil tre dager før vinneren blir obs på hvem som har forsøkt å få tak i dem - kanskje særlig i disse ferietider.

- Ofte er det da vinneren som tar kontakt med oss igjen. Pengene får vinneren uansett, men det hadde jo vært hyggelig å gratulere Joker-millionæren.