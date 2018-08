Tolv bil- og motorsykkeleiere våknet til en dyr og ubehagelig overraskelse i dag

Åpner for å spille til han er 40

Oslo-ordføreren tjener like mye som statsministeren

To timer i dopingtest tok ikke humøret fra RBK-stopperen

Oslo-ordføreren tjener like mye som statsministeren

Saken oppdateres.

Politiet fikk først melding om hærverk på flere biler i Kirkegata noe før klokka to, natt til fredag.

- Her er det totalt fire kjøretøy som har fått skader - tre biler og en mc, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim i Trøndelag politidistrikt.

Disse kjøretøyene skal ha befunnet seg i Kirkegata på Møllenberg.

Mer hærverk senere på natta

04.15 får politiet på nytt melding om hærverk på flere kjøretøy i Nedre Møllenberg gate.

- Her er det snakk om totalt åtte kjøretøy. Fire motorsykler og fire biler, opplyser operasjonsleder Lægdheim.

Hva slags hærverk har blitt gjort?

- Ved begge tilfellene har det blitt veltet motorsykler. Og de har da truffet biler - så her er det skader på både motorsykler og biler. Det er også utført andre typer skadeverk - det er blant annet kastet stein på kjøretøyene, sier operasjonsleder Lægdheim.

Mulig sammenheng mellom hendelsene

Politiet avviser ikke en kobling mellom de to hendelsene som skjedde med litt over to timers mellomrom i natt.

- Vi ser det som veldig mulig at det er de samme gjerningspersonene som har vært ute.

Politiet opplyser at det er mange ruter som er knust, og det er også snakk om en del karosseriskader.

Hva har politiet gjort på åstedene?

- Vi har gjort undersøkelser og samlet spor. Og det blir opprettet sak på disse. Vi regner med å komme i kontakt med de ulike bileierne utover dagen, sier operasjonsleder Lægdheim.

Politiet har vært i kontakt med noen av de som har meldt inn skadeverket, men ønsker fortsatt kontakt med vitner.

Ta kontakt med forsikringsselskapet

Hva gjør eierne rent praktisk i forhold til sitt forsikringsselskap?

- Vi har opprettet anmeldelse og registrert kjøretøyene inn i den. Vi skal ha dialog med eierne av kjøretøyene, og de melder dette inn til sitt forsikringsselskap - og henviser til at politiet har opprettet anmeldelse, forklarer operasjonsleder Lægdheim.

Politiet opplyser at de har gjort undersøkelser i nærområdet og søkt etter gjerningsmenn.

- Vi har sikret oss spor i den grad det er mulig. Og dette er selvfølgelig fryktelig irriterende for eierne av kjøretøyene, avslutter operasjonsleder Solfrid Lægdheim.

Tips oss! Har du opplysninger, bilde eller video? Telefon: 464 07 200 E-post: webred@adresseavisen.no

#Trondheim Kirkegata: En person har knust ruter på flere parkerte biler, og veltet en MC. Patruljer har søkt etter gjerningsmannen, uten resultat. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) August 31, 2018