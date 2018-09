Vil ha hjelp til å finne bjørnebæsj

Drømmestart for Norge: Har scoret to på seks minutter

Har du mistanke om at det er brunbjørn i nærområdet? Da ønsker Miljødirektoratet at du leter etter bjørnebæsj og leverer en liten prøve av ekskrementer du finner til Statens naturoppsyn (SNO).

Kartlegger bestanden

Rovdata anvender DNA-analyser av innleverte skitprøver til å kartlegge bjørnebestanden i Norge. Det gjennomføres hvert år en innsamling av bjørneprøver over hele landet, og en rekke aktører bidrar i innsamlingen, inkludert SNO og publikum.

- Vi får inn mellom 900 og 1300 prøver hvert år. Disse analyseres gjennom vinteren og så foreligger resultatene 1. april, sier Jonas Kindberg som er leder i Rovdata.

En av fordelene med DNA-metoden er at man kan overvåke bjørnebestanden uten å være i direkte kontakt med brunbjørnene.

Oppfordrer til innsamling

- Vi oppfordrer turgåere, jegere, bærplukkere og andre brukere av naturen til å være på utkikk etter bjørnebæsj. Prøver kan leveres til SNO lokalt. Hvis det er mye bjørn i et område, så skal det ikke være noe problem å finne ekskrementer, forklarer Kindberg.

Han sier at skiten ikke bør være over to uker gammel når den plukkes for at man skal få noe ut av analysene.

Avslører mye fakta

– En prøve av bjørnemøkk på størrelse med en fingertupp kan avsløre mange fakta om bjørnen og dens leveområder. Deriblant om prøven faktisk er fra bjørn, hvilket kjønn den har, hvor bjørnen er registrert tidligere og dens leveområder. Med innsamling over mange år vil man etter hvert får en god oversikt over bjørnebestanden i Norge og Sverige, som anvender samme metoder som oss, sier Kindberg.

Se instruksjonsfilmer

Det er ikke alltid lett å skille bjørnebæsj fra andre ekskrementer. Nå på sensommeren og høsten er bjørnens etterlatenskaper gjerne mørk i fargen og inneholder ufordøyde rester av bær, planter og maur. Rovdata har samlet tips til hvordan du kan kjenne igjen og plukke opp prøver av bjørnebæsj i to instruksjonsvideoer:

Se video: Slik kjenner du igjen bjørneskit

Se video: Slik samler du inn bjørneskit