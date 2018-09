- Jeg var mer mamma for henne enn hun var for meg.

- Vi føler et sterkt ansvar for det som har skjedd

Saken oppdateres.

- Det var et stort ønske fra det enslige mindreårige miljøet å arrangere minnestund, men og fordi vi føler et sterkt ansvar for det som skjer med ungdommene i byen, forteller Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning.

Mandag kveld ble Reza Alizada og Nasratullah Hashimi brutalt drept i en leilighet i Prinsens gate i Trondheim.

Tror to hundre kommer

Knapt en uke senere arrangerer Trondheim kommune minnestund tilegnet enslige mindreårige, deres pårørende, nærstående og ansatte i omsorgsenheten.

Minnestunden arrangeres fra 17.00 - 17.30 i Trondheimsporten i Holtermannsveien 70.

- Vi har i utgangspunktet sendt ut en begrenset invitasjon, slik at de som er berørt får plass. Amfiet har plass til flere hundre, og jeg tror et par hundre kommer til å møte opp, legger Nereid til.

Flere holder tale

Der vil blant annet enhetsleder for omsorgsenheten Annika Björnström, ordfører Rita Ottervik og kommunaldirektør for oppvekst og utdanning Camilla Trud Nereid holde tale.

Najieh Rasekh (18), en enslig mindreårig flyktning fra Afghanistan, vil og holde en tale under minnestunden.

- Det vil og bli flere musikalske innslag fra kulturskolen, avslutter Nereid.