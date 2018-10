- Jeg trodde KrF var mer konfliktsky enn det vi ser nå

Saken oppdateres.

Det sier politisk redaktør Tone Sofie Aglen i denne ukas utgave av «OmAdressert.» Denne podkasten ble spilt inn live på Litteraturhuset i Trondheim, med skuespiller Mads Bones som spesialgjest.

Situasjonen i KrF er naturlig nok et av hovedtemaene når Adresseavisens kommentatorer inviterer til podkast. Tone Sofie Aglen tror det ekstraordinære landsmøtet kan ende opp i et kompromiss og at KrF fortsetter i sentrum og som et vippeparti i Stortinget.

Bli der de er

- Mens mange heier på enten Knut Arild Hareide eller Kjell Ingolf Ropstad så ser jeg ikke bort fra at de kan ende opp med å bli der de er i dag. Det er litt merkelig at partiet, etter bare ett år i vippeposisjon, har funnet ut at de befinner seg i helvetes forgård. De har hatt mye makt på vippen og det kan ende opp med et kompromiss om å fortsette der, eller kjøpe seg mer tid for ikke å rive partiet i stykker, sier Aglen.

Trondheim og TV-serier

I denne spesialutgaven av «OmAdressert» kan du også høre hva skuespiller Mads Bones, Tone Sofie Aglen, Terje Eidsvåg og Harry Tiller har å si om den politiske situasjonen i Trondheim et knapt år før kommunevalget og om den nye bølgen av TV-serier som slippes denne høsten. Politikere som skriver bøker og bruken av virkelige hendelser i film og TV-underholdning er også tema som opptar våre podkastere.

