Det koker rundt Giske, hva skjer nå?

Denne retten får du en stjerne for

Saken oppdateres.

Det sier politisk redaktør i Adresseavisen, Tone Sofie Aglen, om den siste utviklingen i Giske-saken. Hun tror dette kan være det som gjør at Giske snubler på målstreken i forsøket på å tre inn i fylkesstyret i Trøndelag Ap, slik valgkomiteen innstilte på denne uka.

Videoen av Trond Giske og en ung kvinne på et utested i Oslo har på nytt satt fyr i debatten rundt Trond Giske og hans comeback som tillitsvalgt for Arbeiderpartiet. I «OmAdressert» kan du høre hvordan politisk redaktør i Adresseavisen, Tone Sofie Aglen og kommentatorene Terje Eidsvåg og Harry Tiller oppfatter situasjonen for Giske og Trøndelag Ap nå.

Stjernedryss

Tildelingen av Michelin-stjerner til Fagn og Credo engasjerer også vårt faste podkastpanel. Kommentator Terje Eidsvåg tror dette har stor betydning for hele Trondheims restaurantliv og Trondheim som turistmål.

