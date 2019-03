Gjerningspersoner ikke funnet etter innbrudd i bedrift

Saken oppdateres.

Politiet oppretter sak etter at en bedrift i Stjørdal er utsatt for innbrudd. Politiet opplyste på Twitter like etter klokken 2.00 natt til tirsdag at de hadde fått melding om innbrudd, og at de søkte etter gjerningsmenn i området.

- Det er fjernet et vindu, og det har vært folk inne. Politiet har drevet søk i området med hund uten å finne noen tyv, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen.

Politiet har gjort åstedsundersøkelser og sikret spor, ifølge Hollingen. Det er foreløpig uvisst om noe er stjålet fra stedet. Ingen er mistenkt etter innbruddet.

#Stjørdal: Vi oppretter sak - ikke funnet tyvene. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) 5. mars 2019

