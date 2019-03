Hivpositiv mann skal være kurert

Saken oppdateres.

12 år etter at den første hivpositive personen ble kurert, skal forskere ha kurert en ny HIV-pasient. I 18 måneder har mannen vært hivfri uten virushemmede medisiner, skriver New York Times.

Mannen, som er fra London, ble diagnostisert med hiv i 2003 og begynte i 2012 å ta medisiner for å kontrollere viruset. Fire år senere fikk han en beinmargstransplantasjon for å behandle kreft. Beinmargen kom fra en donor som hadde en genmutasjon som var naturlig resistent mot hiv. Beinmargen endret mannens immunforsvar, og det var på grunn av ny beinmarg fra riktig donor at mannen ble frisk, mener forskerne.

Ifølge forskerne er rundt 1 prosent av befolkningen som stammer fra nordeuropeere og som har arvet en mutasjon fra begge foreldre, immun mot de fleste hivvirus. Donoren hadde denne doble mutasjonen.

Den hivpositive mannen sluttet frivillig å ta hivmedisin for å se om viruset kom tilbake. Vanligvis må hivpositive ta medisin hver dag livet ut for å holde viruset i sjakk. Når man stopper med medisinen, vil viruset vende tilbake vanligvis innen to til tre uker. 18 måneder etter at han stoppet å ta medisinen, har viruset fortsatt ikke kommet tilbake.

Forskningen ses på som en milepæl i kampen mot aids. Resultatet ble publisert i magasinet Nature mandag og vil bli presentert på en hiv-konferanse i Seattle.

Fakta om HIV og aids

Humant immunsviktvirus (hiv) er et virus som angriper kroppens immunforsvar og forårsaker den livstruende sykdommen aids (ervervet immunsviktsyndrom).

Aids bryter ned immunforsvaret slik at enhver infeksjon kan bli livstruende.

Antiretrovirale medisiner kan holde viruset i sjakk så den smittede ikke utvikler aids.

FN-organisasjonen UNAIDS anslår at rundt 37 millioner mennesker i dag lever med hiv verden rundt, hvorav rundt 21 millioner får medisinsk behandling.

Det er så langt ikke funnet noen kur for hivsmitte eller noen vaksine mot viruset, men forskere hevder nå å ha kurert en hivpositiv mann ved hjelp av beinmargstransplantasjon fra en donor som er resistent mot hiv-viruset.

