Mann tatt på fersk gjerning etter bilinnbrudd i Trondheim

Saken oppdateres.

En mann i 30-årene ble natt til onsdag pågrepet på fersk gjerning etter at han hadde brutt seg inn i en parkert bil i et parkeringshus i Trondheim sentrum, ifølge en twittermelding fra politiet.

Ifølge operasjonsleder Wenche Johnsen rykket politiets hundepatrulje ut etter at politiet mottok melding fra et hotell om en person i en bil, litt over klokken 3.00 natt til onsdag.

Mannen er ifølge operasjonslederen kjent fra politiet fra før.

#Trondheim: Mann i 30-årene pågrepet på fersk gjerning etter at han hadde brutt seg inn i parkert bil i P-hus i sentrum. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) 6. mars 2019

