Følg Erna Solbergs landsmøtetale her

Saken oppdateres.

Nærmere 750 delegater og gjester har nå samlet seg til landsmøte for regjeringspartiet Høyre på Gardermoen.

Det er knyttet stor spenning til om statsministeren vil snakke om torsdagens sjokksiktelse av samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara.

Høyre-leder Erna Solberg sa torsdag at det er optimisme i partiet i forkant av høstens kommunevalg. Målet er å sørge for at halve Norges befolkning bor i blå kommuner.

– I regjering har vi fått gjennom mange gode endringer og levert mange gode resultater. Barna lærer mer i skolen, flere får behandling ved sykehus, og det skapes nye jobber både i byer og distrikter, sa Solberg.

Nå skal skal partiet legge en slagplan for hvordan de skal løfte fram egen politikk etter en vinter preget av diskusjoner og kompromisser i arbeidet med å få på plass en borgerlig flertallsregjering.

