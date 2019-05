Kvinne mottar daglig 37 000 kroner fra ekskongen

Fare for streik i videregående skoler og ungdomsskoler over hele landet

En belgisk domstol slo for seks måneder siden fast at den tidligere kongen skulle avlevere DNA-prøve. Han unnlot å gjøre det, og 16. mai besluttet domstolen at han skulle betale dagbøter på 37.000 kroner til Delphine Boël (51) for hver dag som gikk uten at han avla farskapstest.

Nå gir den 84 år gamle tidligere kongen etter, men på én betingelse, ifølge The New York Times.

– Hans kongelige høyhet vil akseptere å få tatt en blodprøve, nå som han er nødt til det, sier hans advokat Guy Hiernaux.

– Men kun hvis resultatet blir holdt hemmelig, inntil Belgias høyesterett har behandlet anken mot dommen, legger han til.

Det er en prosess som kan ta flere år, ifølge advokaten.

Boël er sikker på at hun er den tidligere kongens datter. Det er en påstand hun har stått for i mange tiår. Hvis DNA-prøven viser at hun har rett, blir hun automatisk arving til ekskongens formue.

Ekskongen har aldri benektet at han kan være Boëls far, men han har nektet å avgi DNA-prøve for å få saken avgjort.

84-åringen abdiserte som konge for seks år siden og overlot tronen til sin sønn Philippe.

