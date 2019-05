MDG: Kyllingindustrien må avvikles eller reformeres drastisk

Se bildene: Sukkerspinnrekord under Juba Juba

Marie: - Midt under akten ble han rosa-prikkete på øynene. Han holdt på å kveles. Så spør han – har du katt?

Tror du på et liv etter oljen?

Minst to døde da tornado rammet by i Oklahoma

Tror du på et liv etter oljen?

Saken oppdateres.

Grønn Ungdoms forslag om at industriell produksjon av slaktekylling bør legges ned fikk i stor grad støtte fra moderpartiet under søndagens votering på landsmøtet.

- Behandles som rullebåndsobjekter

Grønn Ungdoms nasjonale talsperson Hulda Holtvedt bedyrer at partiet ikke er ute etter å ta fra folk kyllingmiddagen.

– Men jeg tror nordmenn flest vil avskaffe en industri som altfor lenge har behandlet kyllingene som rullebåndsobjekter. Derfor stiller vi krav til næringen: Enten må dere gi kyllingene gode, verdige liv, eller så må dere produsere annen mat, sier hun.

I vedtaket heter det at «dagens kyllingproduksjon er kroneksempelet på intens, innendørs dyreproduksjon foret på importerte råvarer» og at MDG krever at kyllingindustrien må «reformeres drastisk» eller avvikle produksjonen.

Klimabelønningsordning

Landsmøtet til MDG vedtok også en klimabelønningsordning for bensin og diesel og for flyreiser.

Prinsippet i ordningen, som er kjent som klimaavgift til belønning (KAF), er at økte miljøavgifter skal betales direkte tilbake til befolkningen. Det vil si at om du kjører diesel- eller bensindrevet kjøretøy, eller flyr, må du betale en ekstra miljøavgift. Avgiften skal deretter betales tilbake til befolkningen.

– Målet med miljøavgifter er ikke at stat og kommune skal tjene mest mulig penger, men å kutte utslipp, sier nasjonal talsperson Arild Hermstad i MDG.

Klimabelønning skal gjøre miljøskatter lettere for folk flest å svelge, samtidig som det motiverer til mindre forbruk av bensin og diesel. Den nasjonale ordningen foreslås differensiert mellom by og land, siden man i distriktene kan være mer avhengig av bil enn i byene.

MDG vil fortrinnsvis at belønningen skal gis som månedlige utbytter. Partiet ser også for seg en klimabelønningsordning for næringslivet.

Ingen moms på frukt og grønt

Partiet vil også fjerne momsen på frukt og grønt og redusere momsen på mat på serveringssteder fra 25 til 15 prosent.

– Billigere mat på restauranter og andre spisesteder er bra for både mennesker og miljø. Det handler om å vri forbruket fra materielt forbruk til opplevelser og kultur, samtidig som det vil gi flere arbeidsplasser og er bra for bygde- og bylivet, sier MDGs nasjonale talsperson Une Bastholm.

Gratis skolemat

MDG skal også jobbe for gratis skolemat og leksefri skole fra første til fjerde trinn.

Samtidig vil ønsker de å gjøre overgangen fra barnehage til skole mykere for å unngå at læringsløp med for mye testing og vurdering skaper skoletapere.

Også flere tiltak for å ivareta de minste skolebarnas behov for lek og bevegelse i langt større grad enn i dag, fikk tilslutning.

– Skole er mer enn bare å lære bokstaver og tall, og det må frigjøres tid til spontanitet og lek, sier Grønn Ungdoms nasjonale talsperson Hulda Holtvedt.

Etablering av oljeutsluttskommisjon

Partiet går inn for at det skal etableres en oljeutsluttkommisjon etter modell fra den tyske kullkommisjonen.

Det var Grønn Ungdom som fikk gjennomslag for sitt forslag om en kommisjon som skal planlegge og legge til rette for en avvikling av oljenæringen. MDG vil fase ut oljenæringen gradvis over 15 år.

– Det haster å gradvis erstatte utrygge oljejobber med fremtidsrettede grønne jobber. Derfor tar vi initiativ til en oljeutfasingskommisjon som skal forene myndigheter, organisasjoner, arbeidstakere og industri om en sluttdato og utfasingsplan for oljen, sier De Grønnes nasjonale talsperson, Arild Hermstad.