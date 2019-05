Evakuerte kyr etter at fjøs begynte å brenne

Ørn-profilen mente i 2017 at Bendtner-kjøpet var gambling: - Føler at jeg fikk rett

Saken oppdateres.

Det var like etter klokken 23.00 onsdag at politiet i Trøndelag fikk melding om at det brant i et fjøs i Røtvegen ikke langt fra Oppdal sentrum. Nødetatene rykket raskt ut til stedet, hvor evakueringen av de over 100 kyrene i fjøset var i gang.

Klokken kl 23.30 meldte politiet på Twitter at de aller fleste kyrene var berget ut.

- Startet i maskin

- Det er åpne flammer. Brannvesen og politi kom til stedet klokken 23.15 og har nå startet arbeidet, sa Espen Singstad i Trøndelag brann- og redningstjeneste til Adresseavisen.

Det skal ha vært 120 frittgående kyr i fjøset.

- Brannen skal ha startet i et maskineri i fjøset. De aller fleste kyrene er reddet ut og det står igjen kun åtte, sa operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt til Opdalingen mens arbeidet på stedet pågikk.

Klokken 00.27 fikk operasjonssentralen i politidistriktet melding om at det var full kontroll på brannen.

Tilsett av helsepersonell

I 06.00-tiden torsdag morgen opplyser Hollingen til Adresseavisen at veterinær har undersøkt de åtte kyrene som de ikke fikk evakuert fra fjøset.

- Det virker å ha gått bra med disse, sier operasjonslederen, og legger til:

- Både huseier, naboer og andre som jobbet med å få dyrene ut fra fjøset er tilsett av helsepersonell, men ingen er lagt inn.

- Skal politiet gjennomføre tekniske undersøkelser i fjøset?

- Dette blir fulgt opp etter hvert som åstedet blir kaldt, sier Hollingen.

#Oppdal: de fleste av 100 dyr er evakuert fra fjøset. Det brenner trolig i en maskin inne i fjøset. Brannvesenet arbeider med slukking og evakuering av de siste dyra. Foreløpig ikke meldt om skade på dyr eller mennesker. https://t.co/pVCCVHK4QD — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) May 29, 2019