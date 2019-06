Adressa-design hedret med «Best in show» i København

Har vært i to møter med Horneland: Her er Eggens dom over RBK

Saken oppdateres.

Adresseavisen vant tre priser og ble kåret til Best in show under utdelingen av pris for godt nyhetsdesign i Society for News Design Scandinavia (SNDS) i København tirsdag kveld. Konkurransen er for de nordiske og baltiske landene.

Barneovergrepssaken «Barna vi sletter» vant gullmedalje i kategorien langlesing/feature.

- Helt glitrende

Reportasjen omhandler direkteoverførte overgrep mot barn, og viste blant annet hvordan en forretningmann fra Trøndelag skal ha bestilt barneovergrep fra Fillippinene for små pengebeløp. Mannen er senere blitt siktet for overgrep mot barn, grov menneskehandel og befatning med overgrepsbilder.

I den amerikanske konkurransen «Best of Digital Design» fikk saken sølv tidligere i år.

Avisen fikk også sølvmedalje for designprosjektet 109 trønderske OL-medaljer og bronse for Karolinernes dødsmarsj.

- Helt glitrende. Det er godt å svare opp forventningene igjen med Best in show, etter at vi fikk den i 2015. I mellomtiden har blant annet VG og Expressen fått den. Så det at vi som er regionavis vinner en slik konkurranse mot de største avisene er utrolig morsomt, sier leder for digital utvikling i Adresseavisen, Jonas Nilsson.

Vanskelig

Han står bak alle prosjektene, sammen med flere journalister og fotografer i avisen.

Selv om «Barna vi sletter» tok den gjeveste prisen, er han også veldig stolt og glad over bronsen.

- Vi skulle prøve å fortelle en 300 år gammel historie uten bilder, og måtte kombinere terrengdata med tegninger. Der laget vi gull, eller bronse om du vil, ut av ingenting. Det er nok den vanskeligste saken teknisk sett. Men «Barna vi sletter» var det også lite visuelt å ta av, og saken er jo om et meget krevende tema, sier han.





Flere priser

De siste årene har Adresseavisen vunnet en rekke priser under SNDS-konferansen. I 2018 ble det både gull, sølv, bronse. I 2017 fikk avisen to sølv, i 2016 ble det gullmedalje og i 2015 ble det gull, sølv og hederlig omtale for tre prosjekter.

I disse årene fikk avisen også hovedpris for både beste interaksjonsdesign, beste detalj og «Best of show».

- Vi har som mål å vinne sølv hvert år i denne konkurransen, så vi må bare kjøre på videre mot neste utdeling, sier Nilsson.