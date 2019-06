Melding om slåssing mellom 15 personer på Persaunet

Da Mona ble kastet av en vogn på 400 kilo og inn i et metallgjerde, trodde hun at hun skulle dø

Saken oppdateres.

Politiet fikk natt til mandag melding om slossing mellom 15 personer på Persaunet i Trondheim.

- Da politiet kom til stedet var det rundt 15-20 personer der, og mange var veldig aggresive mot politiet. Vi måtte ha flere enheter for å få kontroll på dem, og det endte med at to personer ble kjørt i arresten for forulemping av politiet, sier Svein Helgetun som er operasjonsleder i politiet.

Ifølge Helgetun har politiet ikke komme til bunns i hva som var bakgrunnen for hendelsen, men det skal ha vært en fest i en leilighet.

- De har gått ut av leiligheten å tydeligvis begynt å krangle, sier han.

De to som havnet i arresten er begge menn i 20-årene, og de blir anmeldt.

Politiet fikk melding om saken klokken 3.08 natt til mandag.

