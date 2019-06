Bruker helikopter og hunder for å finne savnet kvinne

Et av verdens største rockeband sier de skal til Trondheim

Iran: Nye amerikanske sanksjoner lukker døra for diplomati

Saken oppdateres.

Rundt klokka 10 skal Sea King-helikopter med varmesøkende kamera fra Ørland komme til søkeområdet.

- Helikopteret vil ta over for dronen som har vært i bruk. Den ble satt ned klokka 09, forteller operasjonsleder Håvard Høyem i Trøndelag politidistrikt tirsdag morgen like før klokka 09. Kvinnen ble meldt savnet av familien.

Ingen har hørt fra kvinnen siden søndag kveld. Da var det telefonisk kontakt,

- Hun ble sist sett av en drosjesjåfør cirka klokka 01.30 natt til søndag. Sjåføren slapp henne av ved en adresse ved fylkesveien øst for Fossemvatnet ved Stod, sier Høyem.

Svart sekk med oransje seler

Kvinnen er cirka 165 cm høy, hun bar på en svart sekk med oransje seler og var mulig iført en svart regnjakke, ifølge politiets twittermelding.

Natt til tirsdag ble det brukt drone i søket etter kvinnen.

- Dronen har varmesøkende kamera, og vi går gjennom bildene fra dronen nå, forklarer Høyem.

Bruker hunder

Røde Kors har cirka ti personer i søket, og Norsk folkehjelp sender rundt 20 personer. Politiet har to politihunder mens Norske redningshunder har sendt to ekvipasjer. Ifølge Høyem er ikke terrenget så vanskelig.

- Mobilen er dessverre avslått, sier han.

Det blir også gjort avhør av drosjesjåføren, familien og et par tipsere som kan ha sett kvinnen.

