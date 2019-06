Setter inn båt i søket etter savnet kvinne

Saken oppdateres.

Rundt klokka 10.00 tirsdag kom Sea King-helikopter med varmesøkende kamera fra Ørland til søkeområdet.

Ingen har hørt fra kvinnen i 70-årene siden søndag kveld. Da var det telefonkontakt mellom henne og familien.

- Hun ble sist sett av en drosjesjåfør cirka klokka 01.30 natt til søndag. Sjåføren slapp henne av ved en adresse ved fylkesveien øst for Fossemvatnet ved Stod, sier operasjonsleder Håvard Høyem i Trøndelag politidistrikt tirsdag morgen like før klokka 09.00 Kvinnen ble meldt savnet av familien.

Svart sekk med oransje seler

Kvinnen er cirka 165 cm høy, hun bar på en svart sekk med oransje seler og var mulig iført en svart regnjakke, ifølge politiets twittermelding.

Natt til tirsdag ble det brukt drone i søket etter kvinnen.

- Dronen har varmesøkende kamera, og vi går gjennom bildene fra dronen nå, forklarer Høyem.

Han opplyser at mobilen til den savnede dessverre er avslått.

Tirsdag ble det gjort avhør av drosjesjåføren, familien og et par tipsere som kan ha sett kvinnen.

Helikopteret har avsluttet

Innsatsleder Terje Bolås på stedet opplyser i 13.30-tiden at Sea King-helikopteret har returnert for å fylle drivstoff.

- Det er et vanskelig område for helikopteret å søke i. Det er veldig tett vegetasjon her. De har gjort et søk på to timer, og er tilbake for fueling nå. Så blir det fortløpende vurdert om vi skal ha dem i lufta igjen. Per nå så skal de ikke det, men det kan bli aktuelt senere tirsdag. Dronene fortsetter vi å bruke så lenge vi mener det er behov, sier han.

Bruker båt

Innsatsleren forteller at åtte ekvipasjer fra Norske redningshunder deltar i søket. Røde Kors deltar med cirka 20 personer. I tillegg driver Norsk folkehjelp leting. Også politiet har mannskap i terrenget.

- Vi bruker det vi har tilgjengelig av ressurser til denne aksjonen, sier innsatslederen.

Tirsdag ettermiddag settes også båt inn i letingen.

- Vi søker langs Fossemvatnet. Det er Røde Kors som gjennomfører dette, sier Bolås.

