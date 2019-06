Har besluttet å fortsette søk etter savnet kvinne ut dagen

In Flames satte fyr på publikum, men «glemte» de største låtene 4

Han har vunnet Champions League. Men Phil Neville kaller seieren over Norge en av sine stolteste fotballdager

Aktor ber om 18 års fengsel for ektemannen til Janne Jemtland

Saken oppdateres.

Leteaksjonen etter den savnede kvinnen i 70-årene i Steinkjer startet tirsdag. Kvinnen ble sist sett av en drosjesjåfør natt til lørdag. Ingen har hørt fra kvinnen siden søndag kveld, da det var telefonkontakt med et familiemedlem.

Natt til fredag søkte Sivilforsvaret og politi gjennom teiger (deler av søkeområdet) uten resultat, opplyser operasjonsleder Stig Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt fredag morgen.

Når Adresseavisen snakker med operasjonsleder Svein Helgetun i 11.30-tiden, opplyser han at det er gjennomført et statusmøte hvor det er konkludert med at søket etter den savnede kvinnen skal fortsette ut dagen.

Det er nå rundt 50 personer fra Heimevernet som leter. I tillegg er det satt inn dykkere i søket, opplyser han.

Om politiet skal fortsette eller avslutte søket etter kvinnen, vil det bli tatt en beslutning om i løpet av fredag. Det er politimesteren i Trøndelag som avgjør dette, ifølge Helgetun.

