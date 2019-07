Marienborgtunnelen var stengt på grunn av oljesøl

Politiet har fått svar på dødsårsak etter at kvinne ble funnet i skogen

Sykkelheisen er blitt en stor turistattraksjon, men den ble aldri noen gullgruve for oppfinneren

Mistenkes for promillekjøring etter trafikkuhell på Tiller

Sykkelheisen er blitt en stor turistattraksjon, men den ble aldri noen gullgruve for oppfinneren

Iran innkaller britisk ambassadør etter at oljeskip ble stoppet i Gibraltar

Mistenkes for promillekjøring etter trafikkuhell på Tiller

Iran innkaller britisk ambassadør etter at oljeskip ble stoppet i Gibraltar

Mistenkes for promillekjøring etter trafikkuhell på Tiller

Saken oppdateres.

- Dette er et veldig dårlig tidspunkt å stenge en tunnel på, men det var ikke forsvarlig å holde åpent, forteller trafikkoperatør i Statens vegvesen Erlend Nilsen.

Tunnelen ble stengt klokken 15.15 torsdag. Like før klokken 17 kunne Vegtrafikksentralen melde at tunnelen var åpenet for trafikk.

Brannvesenet bisto en periode på stedet.

- Det ser litt bedre ut, og vi har vært i området og lagt ut bark. Det skal være oljesøl hele veien fra Ila til Bøckmannsveien. Heldigvis har vi skitværet med oss som hjelper oss å rydde, sa Frank Indergård, vaktleder for Trøndelag brann- og redningstjeneste.