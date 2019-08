– Når vi tar lappen er det ingen som kommer til å gidde å ta bussen

Saken oppdateres.

Det er ikke bare de eldre som sier ting var bedre før. Førstegangsvelgerne i Melhus mener busstilbudet deres har blitt verre etter at Atb la om rutene i starten av august.

– Det føles som om de har tatt utgangspunkt i de som bor i Trondheim, og at de har laget et busstilbud for dem, sier Natalie Sneeggen. Hun er avgangselev på Melhus videregående og pendler fra Buvika.

Selv om det bare er rundt ei mil mellom Buvika og skolen kan turen ta lang tid med buss.

– Noen dager har jeg første skoletimen klokka 12.15. Hvis jeg skal være helt sikker på at jeg kommer frem i tide, så drar jeg hjemmefra tre timer før.

Risikerer fravær

Natalie går påbygg på Melhus videregående skole. Hun og flere av hennes klassekamerater mener fraværsregelen, som gjør at elever stryker hvis de er borte mer enn ti prosent av undervisningstiden i et fag, gjør at de som pendler ikke kan ta bussene som kommer frem rett før timen begynner.

– Jeg kan ta en bussrute med to bytter der det står at jeg er på skolen fem minutter før timen begynner, men hvis en av bussene blir litt forsinket så er det ikke sikkert du rekker den du skal bytte med. Hvis du kommer for sent til en time på grunn av bussen, får du jo fortsatt fravær, sier Benedicte Valvåg. Hun pendler hver dag fra Trondheim, og bruker mist en time og ett kvarter hver vei.

- Det blir jo litt tid i løpet av en uke, sier hun.

Bedre før

I begynnelsen av august kom busselskapet Atb med nye rutesystem og bussavganger i trondheimsområdet. Det innebærer at mange av de som reiser mellom Melhus og Trondheim utenfor rushtrafikken, må bytte buss på Heimdal.

Førstegangsvelgerne på Melhus videregående mener det nye tilbudet er langt svakere enn det de hadde før.

– Rutene fungerte mye bedre for oss som er unge før de ble lagt om, sier Ronja Sivertsen.

– Hvis det er én ting vi ønsker oss så er det buss 38 tilbake, sier Ronja. Bussen gikk før omleggingen av rutene hele veien fra Brekkåsen i Melhus til Stjørdal, via Trondheim sentrum.

Avgjørende i valget

Ronja og klassekameratene skal stemme for første gang i høstens kommune- og fylkestingsvalg. Ingen av dem har bestemt seg for hvilket parti de går for, men er tydelige på at politikernes innstilling til å endre busstilbudet er den viktigste saken for hvem som får deres stemme.

– Spørsmålet om bussen er helt sikkert det viktigste for mange på Melhus i valgkampen. Det påvirker så mange og det er ett utrolig stort engasjement for dette, sier Miriam Aalberg. Hun viser frem facebook-gruppa «Vi som vil ha tilbake buss 38». Gruppa har rundt 1900 medlemmer.

– Vi bryr jo oss om miljøet og vil ha et så godt kollektivtilbud som mulig. Med det nye bussystemet blir det mye vanskeligere å velge å reise miljøvennlig, sier Miriam.

Alle fire fyller 18 i løpet av neste skoleår, og har planer om å ta førerkort for bil. Når lappen er i boks, er de ikke i tvil om at bilen blir å foretrekke fremfor busstilbudet.

– Når vi tar lappen er det ingen som kommer til å gidde å ta bussen når rutene er som de er nå. Jeg gleder meg til å kjøre opp, sier Benedicte.

