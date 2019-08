Mopedist kjørte inn i brennende bil

Fire menn siktet for voldtekt av kvinne i 20-årene

Saken oppdateres.

Klokken 15.50 fikk politiet melding om bilbrann i Øysandvegen i Melhus kommune. Alle nødetater ble sendt til stedet, og ca. 20 minutter senere melder politiet på Twitter at en mopedist har kjørt inn i den brennende bilen like etter at den stanset.

Nødetatene skal ha kontroll på stedet, ifølge politiets twittermelding.





#Øysand. Brann i bil på Øysandvegen. Nødetater rykker ut — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) August 26, 2019